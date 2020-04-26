Росстат сообщил о начале сокращения доходов россиян

Это связано с обвалом рубля и пандемией коронавируса.

В первом квартале года реальные доходы населения сократились на две десятых процента по сравнению с тем же периодом прошлого. Росстат изучил ситуацию с показателем уровня жизни россиян и способны ли они купить товары и услуги, которые могли приобрести ещё год назад. Средний доход каждой семьи ведомство оценило в 31 тысячу рублей в месяц. С января по март включительно россияне потратили львиную часть доходов на оплату товаров и услуг, ещё почти 16 процентов составили обязательные платежи и взносы. Прирост сбережений за этот период снизился на 6,5 процентов, это максимальное падение за 6 лет, отмечает издание РБК. При этом две трети россиян как показал недавний опрос экономистов банка Открытие не имеют никаких накоплений в случае потери работы, а многие даже если они есть потратят средства максимум за полгода. Падение доходов связывают с ослаблением рубля после обвала цен на нефть и тяжёлым положением предпринимателей, в которое они попали после ограничений из-за пандемии. Поскольку власти их ввели только в конца марта они ещё не успели сказаться на доходах населения, отмечают экономисты, опрошенные РБК. По их прогнозам основной удар по доходам придется на второй квартал.

Ранее глава министерства экономического развития Максим Решетников подсчитал, что российская экономика теряет около ста миллиардов рублей в день в условиях текущих ограничений.