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10:03, 26 апреля 2020

В Нижегородской области ограничили въезд – попасть в регион можно только по прописке или спецпропуску

Жители Нижегородской области, в целом, соблюдают режим изоляции, введенный из-за эпидемии, написал в своем Instagram губернатор региона
Глеб Никитин. По его словам, это дает свои результаты. Тем не менее, из-за людей, «которым на всех наплевать», появляются новые очаги заражения. Так, например, произошло в селе Дивеево, в котором по итогам праздничных служб в Вербное воскресенье ввели карантин. Поэтому со следующей недели для избежания ухудшения ситуации въезд в область будет разрешен только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области. Всех въезжающих без рабочего пропуска будут отправлять на карантин, сообщил Никитин. В области в настоящий момент зарегистрировано более 1200 случаев заболевания, среди подхвативших коронавирус есть и замгубернатора. Ограничения на въезд ввели ранее и в других регионах, несмотря на протест правительства. Первой это сделала Чечня. Накануне в Курганской области закрыли въезд для жителей других субъектов.

В Нижегородской области ранее все прибывшие из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга должны были соблюдать жесткий карантин в течение 14 дней



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