Северокорейская пресса на фоне слухов о смерти Ким Чен Ына опубликовала обращение от имени лидера КНДР

Государственная газета «Нодон синмун» разместила на своих страницах послание лидера республики рабочим одной из крупнейших строек страны.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, как сообщает газета «Нодон синмун», выразил благодарность строителям города Самчжиена. Государственное инофрмагентство Северной Кореи ЦТАК также передает, что лидер страны получил поздравительную телеграмму от председателя партии КПРФ Геннадия Зюганова по случаю годовщины российско-северокорейского саммита во Владивостоке. Кроме того, агентство Bloomberg приводит слова спецпредставителя комитета по культурным связям Северной Кореи с зарубежными странами Алехандро Као де Бенос, что информация о смерти Кореи Ким Чен Ына действительности не соответствует. Ранее о кончине руководителя страны после операции на сердце сообщила газета New York Post.

Японский журнал Shukan Gendai со ссылкой на источник в медицинских кругах Китая написал, что Ыну стало плохо во время очередной поездки по стране. Его срочно доставили в ближайшую больницу для оказания помощи. Врач во время операции по стентированию сердечных сосудов, якобы не сумел закончить манипуляции, а его руки во время процедуры дрожали от волнения. Одной из первых о возможной смерти Ына сообщила вице-директор гонконгской спутниковой телесети HKSTV Цин Фэн на своей странице в соцсети Weibo. Она отметила, что информацию ей подтвердил «очень солидный источник».

Тем временем, редакции специализирующегося на Северной Корее американского информационного портала 38North по данным передвижений личного поезда Ким Чен Ына стало известно его возможное местонахождение. Судя по анализу снимков из космоса, поезд 5 дней назад был замечен в районе курорта Вонсан на юге КНДР. Не исключено, что глава госсовета КНДР приехал туда, чтобы «пересидеть» эпидемию коронавируса.

36-летний лидер КНДР не появлялся на публике уже более двух недель. 11 апреля он провел заседание политбюро Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики. С тех пор его фотографий в официальной прессе Северной Кореи не появлялось.