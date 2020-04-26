Власти Италии не рассчитывают на открытие границ до конца года

Министр туризма Дарио Франческини сказал, что всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации и обстановки в других странах. Международного туризма в этом году не будет, — сказал министр. Он представил план, предполагающий инвестиции во внутренний туризм.
2020-04-26T09:33:00+03:00
2020-04-26T09:39:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 26 апреля 2020
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