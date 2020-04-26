Состояние северокорейского лидера Ким Чен Ына оказалось в центре внимания мировой прессы

Газета The New York Post со ссылкой на источники сообщила, что он умер либо находится в «вегетативном состоянии». Японский еженедельник «Шукан Гендай» написал, что Ким Чен Ын впал в кому после неудачной операции. Замглавы гонгконгского спутникого телеканала HKSTV, которая является племянницей министра иностранных дел Китая Сидзян Сиджоу сообщила, ссылаясь, на серьёзных источник, что Ким Чен Ын умер.

По сведениям источников агентства Рейтер, власти Китая направили в Пхеньян медиков для консультации лидера КНДР.

Тем временем государственное радио Северной Корее сообщило, что Ким Чен Ына передал благодарность рабочим и сотрудникам одной из крупнейших в стране строек. В какой форме и когда была передана благодарность, не уточняется. Строительство завершилось в конце прошлого года.