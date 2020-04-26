Z Архив новостей новости
5 0 6 0
09:06, 26 апреля 2020

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий разрешил возобновить сезон в чемпионате страны по футболу уже к концу мая

Чемпионат Польши по футболу, приостановленный из-за коронавируса, должен возобновиться 29 мая, если не возникнут непредвиденные обстоятельства. Об этом заявил руководитель польской лиги Марцин Анимуцкий. По его словам, Решение правительства дает шанс реализовать план, над которым футбольное руководство страны кропотливо работало последние 4 недели.

Глава футбольной Лиги Польши также отметил, что параллельно было получено подтверждение от УЕФА о возможности завершения сезона к 20 июля.

Из-за пандемии коронавируса Чемпионат Польши был приостановлен 13 марта. Ранее в Чехии заверили, что хотят возобновить футбольный Чемпионат страны 8 июня.

О планах запустить приостановленный сезон 6 июня заявили в Англии. Однако там матчи будут проходить при пустых трибунах.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 24 апреля Поздравить…

5 396 6 5050 24.04
Блоги

Рожденные 20 апреля Поздравить…

5 268 6 5985 20.04
Блоги

+ Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение…

5 488 6 74220 19.04
8читать ;смотреть
Блоги

Наталья Славина: Дорогое мироздание, что-то пошло не так Раньше мне снились удивительные сны — романтичные, детективные, эротичные, с закрученным сюжетом, сериалы. Сегодня во сне я пыталась втянуть пылесосом крысу…

5 100 6 48121 19.04
Блоги

Александр Калягин: Жизнь не будет полноценной, если будут разрушены театры Председатель СТД обратился к властям с просьбой поддержать театры страны…

5 98 6 9184 20.04
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Оппозиции нужны дебаты Российская власть этот формат, как известно, не любит, подменяя дискуссию пропагандой. Было бы намного лучше, если бы демократическая оппозиция вела себя по-другому…

5 99 6 11682 25.04
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Ленин – 2020 Ну что ж, кто хочет, пусть упивается своим циничным диктатором. Я же продолжаю повторять про себя слова И.А. Бунина: «Планетарный злодей, осененный знаменем с издевательским призывом к свободе, братству, равенству»...

5 435 6 56705 22.04
Блоги

Замглавы Минздрава Краснодарского края: «В чем сложность нашить бахил?» Как выразилась Игнатенко, для того, чтобы смастерить бахилы, достаточно взять любую ткань и посадить двух-трёх санитарок, которые сошьют вместе две тряпочки…

5 61 6 23987 19.04
Блоги

Кусок эфира

Роман Цимбалюк: Есть риск, что Саакашвили может затмить Зеленского Он может работать в мирных целях, а потом, если каким-то образом происходит сбой программы, то он может работать и против своих создателей, и против своих протеже…

5 152 6 22611 24.04
Интервью МИД на проводе

Мария Захарова гость: Мария Захарова директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России

Знаете, у нас есть такая пословица русская: «Чужую беду руками разведу». Это со стороны всё очень просто: взять самолет, подогнать, всех собрать и привезти…

5 186 6 28716 24.04
#слушать 23:32 8читать ;смотреть $скачать 21.6 МБ
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Алексей Соломин ведущий: Алексей Соломин журналист «Эха Москвы»

Я просто кручу пальчиками и говорю, в какое прекрасное время мы живем. Это все, что я делаю, вся моя реакция на всю эту ситуацию…

5 47 6 12101 19.04
#слушать 50:31 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Блоги

Леонид Гозман политик

Бегство посольства Наши начальники ужасно любят обижаться. Так, некоторые не совсем благополучные дети специально нарушают дисциплину, чтобы их наказали и хоть таким образом проявили внимание к ним – игнорирование страшнее наказания…

5 245 6 87371 19.04
Блоги

Карина Орлова журналист

Подкожный ультрафиолет и дезинфекция легких: новые советы Трампа по лечению коронавируса Ранее Доктор Трамп агрессивно рекламировал гидроксихлорохин в качестве революционной панацеи от коронавируса…

5 238 6 38015 24.04
Голосование
5 63 6 10379 21.04
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Опередёж опередителей Тут и пригодятся закупленные Росгвардией перцовые баллончики!...

5 174 6 114393 19.04
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Обращение. (После 150-летия Ульянова-Ленина) Правовая оценка поведения Ленина любым Уголовным кодексом — до— и после-Февральским, или ныне действующим имеет единую квалификацию – государственная измена. Так оценил поведение Ленина и президент Путин…

5 61 6 10426 25.04

Популярное за неделю

Новости

Южно-Сахалинский суд заблокировал сделку Ксении Собчак на крабовом рынке Компании долю в которых она намеревалась приобрести, проходят по уголовному делу бизнесмена Олега Кана…

5 17 6 11392
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Из его речи стало окончательно понятно, что обратного пути из той жопы, куда Россию завел вирус, доллар, жидомасоны — никто не знает…

5 56 6 140572 22.04
#слушать 52:17 8читать ;смотреть $скачать 12.0 МБ
Голосование
5 64 6 10427 21.04
Блоги

Алексей Мельников публицист

Народ пошел на улицы Начинайте, власти, немедленно масштабную программу выплаты денег гражданам, помещенным в карантин, оставшимся без средств к существованию…

5 132 6 478848 20.04
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ «С таким мы не сталкивались»: известный пульмонолог — о том, что происходит «С таким мы не сталкивались»: известный пульмонолог — о том, что происходит Сейчас кровь переболевших COVID-19 является спасением для тех, кто тяжело болеет…

5 71 6 188589 21.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8481915
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4462029

Сегодня в эфире