Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий разрешил возобновить сезон в чемпионате страны по футболу уже к концу мая

Чемпионат Польши по футболу, приостановленный из-за коронавируса, должен возобновиться 29 мая, если не возникнут непредвиденные обстоятельства. Об этом заявил руководитель польской лиги Марцин Анимуцкий. По его словам, Решение правительства дает шанс реализовать план, над которым футбольное руководство страны кропотливо работало последние 4 недели.

Глава футбольной Лиги Польши также отметил, что параллельно было получено подтверждение от УЕФА о возможности завершения сезона к 20 июля.

Из-за пандемии коронавируса Чемпионат Польши был приостановлен 13 марта. Ранее в Чехии заверили, что хотят возобновить футбольный Чемпионат страны 8 июня.

О планах запустить приостановленный сезон 6 июня заявили в Англии. Однако там матчи будут проходить при пустых трибунах.