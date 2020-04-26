На фоне слухов о смерти Ким Чен Ына пресса КНДР опубликовала сообщение от имени северокорейского лидера

Он выразил благодарность работникам крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиёне. Об этом сообщает агентство «Ренхап». Ранее о кончине Ким Чен Ына написала замглавы гонконгского телеканала и племянница китайского министра иностранных дел. Подобная публикация появилась в американской газете The New York Times. Слухи о проблемах со здоровьем у главы КНДР ходят уже около недели. Руководитель страны не появлялся на публике с 11 апреля. Впрочем, официальные лица в Вашингтоне и Пекине эту информацию называют недействительной.