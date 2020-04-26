Все больше стран смягчают карантинные меры, введенные из-за пандемии

Некоторые послабления анонсировали власти Испании – страны, которая входит в число мировых лидеров по количеству заразившихся и умерших от коронавируса. Уже сегодня ряд ограничений отменяет Израиль и Венесуэла.

Жителям боливарианской республики позволят выходить на улицу с детьми. Правда, с целым рядом ограничений. Как рассказал президент Венесуэлы Николас Мадуро, гражданам можно будет прогуляться с детьми с 9 до 18 часов. При этом нельзя отходить от дома больше, чем на километр. Людям старше 65 лет в республике также слегка ослабят карантин, но только с понедельника. Временной отрезок, когда они смогут выйти на прогулку, у пожилых меньше: с 10 утра и до двух часов дня.

Власти Венесуэлы уверяют, что карантин был введен заблаговременно и позволил сдержать распространение коронавируса. По официальным данным, в стране выявлено лишь чуть более 300 случаев, в то время как, например, в соседней Колумбии их почти пять тысяч.

Лидером в Южной Америке по числу выявленных случаев заражения остается Бразилия – там почти 60 тысяч инфицированных. При этом президент Жаир Болсонару выступает против введения жестких ограничительных мер.