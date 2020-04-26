В Россию прибыли вывозные рейсы из Бангкока

Самолеты приземлились в аэропорту Хабаровска и Петропавловска-Камчатского. Общее число пассажиров, по данным агентства ТАСС, превысило 200 человек. Вместе с тем, россияне, ожидавшие возвращения на родину на тайском острове Пхукет, не смогли вылететь из-за низкой заполняемости рейса. Запланированный перелет в Новосибирск не состоялся. Он отложен на неопределенное время. Об этом говорится в телеграм-канале министерства связи.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «Эха Москвы» говорила, что сложнее всего вывозить россиян из Индии. По словам Захаровой, также сложно возвращать соотечественников из стран, где их находится небольшое число.

Несколько часов назад стало известно, что на вывозном рейсе из Вьетнама в Новосибирск и Иркутск смогут вернуться все россияне, а не только жители Сибири.