Сепаратисты на юге Йемена объявили о создании самоуправления в этой части страны

Также там был объявлен режим чрезвычайной ситуации – передает агентство Рейтер. По мнению международно признанного правительства, эти решения будут иметь катастрофические последствия для мирного соглашения, заключенного в ноябре прошлого года. С тех пор режим прекращения огня неоднократно нарушался, однако в марте основные учатсники гражданской войны в Йемене ответили согласием на призыв Генсека ООН Антониу Гуттериша заключить гуманитарное перемирие ради борьбы с пандемией.
2020-04-26T07:34:00+03:00
2020-04-26T07:34:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:34, 26 апреля 2020
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