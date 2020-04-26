Сепаратисты на юге Йемена объявили о создании самоуправления в этой части страны

Также там был объявлен режим чрезвычайной ситуации – передает агентство Рейтер. По мнению международно признанного правительства, эти решения будут иметь катастрофические последствия для мирного соглашения, заключенного в ноябре прошлого года. С тех пор режим прекращения огня неоднократно нарушался, однако в марте основные учатсники гражданской войны в Йемене ответили согласием на призыв Генсека ООН Антониу Гуттериша заключить гуманитарное перемирие ради борьбы с пандемией.