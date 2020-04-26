Правительство Израиля утвердило дальнейшее смягчение карантинных мер, принятых в стране из-за пандемии коронавируса

Как сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства, разрешается открытие магазинов, находящихся за пределами крытых торговых центров и торговля навынос в ресторанах. Также начнут работу парикмахерские и салоны красоты. В сообщении отмечается, что Работа предприятий будет регулироваться в соответствии с действующими положениями в целях сохранения здоровья граждан.

19 апреля Кабинет Министров Израиля принял решение о поэтапном смягчении карантина. Было принято постановление, регулирующее работу предприятий торговли и сферы услуг. Тогда же в стране разрешили занятия спортом на открытом воздухе. И проведение молитв на открытой площадке при участии до 19 человек в пределах 500 м от места жительства или рабочего места.

Решение Кабинета Министров Израиля вступит в силу в полночь 26 апреля.