Российские власти сегодня организуют несколько рейсов для вывоза на родину застрявших за рубежом граждан

В Россию должны прибыть борты из разных стран, включая Индию, Таиланд и Фиджи.

Сразу два рейса с россиянами сегодня вылетят в Уфу – один из Дубая, а второй из индийского штата Гоа. Зарегистрироваться на них смогут жители лишь нескольких регионов, включая Самарскую и Нижегородскую области и Татарстан. Об этом говорится в телеграм-канале министерства связи, созданном для возвращения россиян на родину. С острова Пхукет в Таиланде отправится рейс в Новосибирск, а из Бангкока сразу два – в Самару через Иркутск, а также еще один в Южно-Сахалинск. Еще один самолет вылетит с Фиджи, а конечным пунктом назначения будет Сургут.

В разных странах еще остаются тысячи россиян, которые ждут рейсов, которые вернут их домой. При этом дипломаты часто упрекают людей в том, что они не прилетели раньше. В частности, представитель российского посольства на Филиппинах Наталья Линовицкая в беседе с агентством ТАСС заявила, что люди решили понадеяться «на авось» и из-за этого теперь не могут покинуть страну.

Предварительный график вывозных рейсов сформирован до 29 апреля. Россиян также планируется вернуть на родину из Италии, Мальдив, Армении и других стран.