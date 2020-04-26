В Нижегородскую область запретят въезжать без местной прописки или специального рабочего пропуска

Об этом в инстаграме написал губернатор Глеб Никитин. Ограничения вступят в силу уже с завтрашнего дня.

Об ужесточении мер стало известно на фоне информации о закрытии на карантин Дивеевского монастыря, который находится на территории региона. Поводом для этого стало заражение монахинь коронавирусом. Въезд в село, где находится обитель, по распоряжению Роспотребнадзора, ограничен. Об этом говорится на сайте Нижегородской метрополии. Впрочем, в РПЦ и до этого рекомендовали проводить службы без прихожан. Митрополит Иларион осудил священников, игнорирующих опасность. Председатель Синодального отдела внешних связей Московского патриархата подчеркнул, что посещение богослужений может нести риск заражения.

По словам митрополита Илариона, церковь сейчас идет на этот риск для того, чтобы люди могли хотя бы удаленно поучаствовать в богослужениях.