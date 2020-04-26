В Пятигорске задержали бывшего мэра города Льва Травнева

В отношении экс-чиновника заведено дело по статье о превышении должностных полномочий. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу полиции. Источник издания уточняет, что поводом для уголовного преследования стали масштабные проверки, которые прошли в администрации города еще в 2017 году. Тогда Травнев ушел в отставку, а делу не был дан ход, якобы с условием, что он не вернется на государственную службу. Однако на прошлой неделе он стал первым заместителем главы Пятигорска, и в тот же день – исполняющим обязанности мэра города.
2020-04-26T06:33:00+03:00
2020-04-26T06:33:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:33, 26 апреля 2020
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