В Вашингтоне рассматривают возможность отставки главы Минздрава

По сведениям источников газеты «Политико», в Белом доме недовольны тем, как Алекс Азар действовал в условиях пандемии. Его должность может занять координатор по борьбе с распространением эпидемии Дебора Брикс или заместитель министра Эрик Харган. Официально эта информация пока не подтверждена.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, США лидер по числу зараженных и умерших от коронавируса их почти миллион и более 50 тысяч соответственно. На страну приходится более четверти всех летальных случаев, причиной которых стала пандемия.