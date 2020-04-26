Россияне, ожидавшие на тайском Пхукете возвращения на родину, не смогли вылететь из-за низкой заполняемости рейса

Россияне, ожидавшие на тайском острове Пхукет возвращения на родину, не смогли вылететь из-за низкой заполняемости рейса. Запланированный перелет в Новосибирск не состоялся. Он отложен на неопределенное время. Об этом говорится в телеграм-канале министерства связи. На прошлой неделе по неназванным причинам также отменили перелеты из Амстердама и Рима в Москву.

Возвращение граждан из-за границы было возобновлено на позапрошлой неделе. Новые вывозные рейсы власти анонсировали накануне. В ближайшие дни должны состояться вылеты из Рима, Тель-Авива, Сеула, Еревана, Дубая, Мале и Коломбо.