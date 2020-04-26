Лидер немецкого футбольного первенства «Бавария» за сутки продала 100 тысяч масок с символикой клуба

Все вырученные средства – пишет газета РБК, — предназначены организациям, занятым в борьбе с распространением пандемии. На официальном сайте команды сообщается, что спрос на маски оказался выше, чем ожидалось. Из-за этого покупателям придется подождать, пока им доставят товар.

На этой неделе руководство Бундеслиги предположило, что прерванный из-за вируса сезон может возобновиться уже в мае. Вероятно, игры будут проводиться без зрителей. На стадионе будет порядка 200 человек – игроки и тренеры, судьи, представители прессы и врачи.