Глава Корейской ассоциации дружбы назвал ложной информацию о тяжелом состоянии здоровья Ким Чен Ына

Слова дипломата Алехандро Као де Беноса приводит агентство Блумберг. На фоне долгого отсутствия северокорейского лидера на публике, мировая пресса пишет о его смерти или болезни. По некоторым данным, ему понадобилась операция на сердце.

Впрочем, среди тех, кто называл недействительными сообщения о кончине или болезни руководителя Северной Кореи был и президент США Дональд Трамп. Между тем, эксперты американского сайта, который специализируется на теме КНДР, говорят о том, что личный поезд Ким Чен Ына в начале недели был замечен на станции курортного города Вонасана.