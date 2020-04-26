Власти Испании намерены через неделю смягчить карантинные ограничения, введенные в связи с эпидемией

Со 2 мая людям разрешат выходить на прогулки и заниматься спортом на улице, сказал премьер Педро Санчес. Он отметил, что это станет возможно, если ситуация с распространением вируса будет развиваться в положительном ключе, также, как это происходит сейчас.

Режим повышенной готовности был продлен в Испании до 9 мая включительно. Европейская страна входит в число мировых лидеров по числу заразившихся и умерших от коронавируса.