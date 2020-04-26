Помощник российского президента назвал занятость и уровень доходов граждан приоритетом для правительства

По словам Максима Орешкина, именно за этими двумя показателями в первую очередь призывает следить Владимир Путин. Он отметил, что системообразующим компаниям власти оказывают кредитную поддержку, чтобы они продолжали заказывать товары и услуги у своих поставщиков – предприятий малого и среднего бизнеса.

Ранее Орешкин спрогнозировал значительное ухудшение экономической ситуации в стране во втором квартале.