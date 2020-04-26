В Москве от коронавируса за месяц умерли более 400 человек

Более ста из них за последние три дня. Это следует из данных, опубликованных оперативным штабом. Всего в России более 700 умерших. Заражены почти 75 тысяч.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наша страна замыкает десятку государств с наибольшим числом инфицированных. Первыми в списке идут Соединенные Штаты Америки – там почти миллион зараженных и более 50 тысяч умерших. Таким образом на США приходится более четверти всех летальных случаев, причиной которых стала пандемия. Она уже унесла жизни более чем 200 тысяч человек. В пятерке стран по количеству смертей также находятся Италия, Испания, Франция и Великобритания.