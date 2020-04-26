Неизвестные ограбили два коттеджа сотрудников Минобороны в новой Москве

Газета «Московский комсомолец» пишет, что злоумышленники ворвались в дом около 4 часов утра, связали хозяев и под пытками вынудили их рассказать, где хранятся деньги. Общая сумма похищенного оценивается в миллион рублей. Издание пишет, что речь идет о менеджере одного из силовых ведомств, тогда как ТАСС сообщает об ограблении сотрудника министерства обороны. Источник агентства также рассказал, что несколькими днями ранее в другом поселке также был ограблен представитель военного ведомства. Из его дома похитили деньги и алкоголь.
2020-04-26T04:04:00+03:00
2020-04-26T04:07:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 26 апреля 2020
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