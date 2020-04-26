Около 30 медработников в Пакистане начали голодовку из-за нехватки средств индивидуальной защиты

Глава ассоциации молодых врачей Пенджаба Салман Хасиб сказал, что к протестам сотрудников больниц ежедневно присоединяются сотни новых участников. Его слова приводит телеканал Geo TV.

Работники системы здравоохранения регулярно жалуются властям на нехватку масок и защитных очков в больницах, которые занимаются приемом пациентов с коронавирусом. Около 150 врачей и медсестер в Пакистане уже оказались среди зараженных. В начале апреля медработники провели акцию протеста. Десятки людей были задержаны.