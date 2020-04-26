Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:04, 26 апреля 2020

Одинцово и Люберцы оказались лидерами среди городов Подмосковья по числу жителей, зараженных коронавирусом

Пока только в них число пациентов с подтвержденным диагнозом превышает 500. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. В списке лидеров преимущественно находятся города, расположенные в непосредственной близости от Москвы. При этом отмечается, что каждый пятый инфицированный не является местным жителем, а зарегистрирован в столице, или в другом регионе.
Московская область по числу зараженных и умерших уступает лишь Москве.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 апреля Поздравить…

5 268 6 5949 20.04
Блоги

Александр Калягин: Жизнь не будет полноценной, если будут разрушены театры Председатель СТД обратился к властям с просьбой поддержать театры страны…

5 98 6 9159 20.04
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Оппозиции нужны дебаты Российская власть этот формат, как известно, не любит, подменяя дискуссию пропагандой. Было бы намного лучше, если бы демократическая оппозиция вела себя по-другому…

5 95 6 11173 25.04
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Ленин – 2020 Ну что ж, кто хочет, пусть упивается своим циничным диктатором. Я же продолжаю повторять про себя слова И.А. Бунина: «Планетарный злодей, осененный знаменем с издевательским призывом к свободе, братству, равенству»...

5 426 6 56563 22.04
Новости

Патриарх Кирилл отправил в Италию 8 тонн медицинских материалов для борьбы с эпидемией Об этом в фейсбуке написал губернатор региона Апулия, на территории которого хранятся мощи святителя Николая

5 48 6 7354
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Кампания — заткнуть все глотки, которые еще произносят правду» «То, что доктор прописал» — после рассказа о катастрофе здравоохранения прессуют, конечно, журналиста…

5 328 6 45762 25.04
Блоги

Кусок эфира

Роман Цимбалюк: Есть риск, что Саакашвили может затмить Зеленского Он может работать в мирных целях, а потом, если каким-то образом происходит сбой программы, то он может работать и против своих создателей, и против своих протеже…

5 152 6 22433 24.04
Блоги

+ Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение…

5 488 6 74126 19.04
8читать ;смотреть
Интервью МИД на проводе

Мария Захарова гость: Мария Захарова директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России

Знаете, у нас есть такая пословица русская: «Чужую беду руками разведу». Это со стороны всё очень просто: взять самолет, подогнать, всех собрать и привезти…

5 182 6 28190 24.04
#слушать 23:32 8читать ;смотреть $скачать 21.6 МБ
Блоги

Карина Орлова журналист

Подкожный ультрафиолет и дезинфекция легких: новые советы Трампа по лечению коронавируса Ранее Доктор Трамп агрессивно рекламировал гидроксихлорохин в качестве революционной панацеи от коронавируса…

5 237 6 37935 24.04
Голосование
5 63 6 10261 21.04
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Обращение. (После 150-летия Ульянова-Ленина) Правовая оценка поведения Ленина любым Уголовным кодексом — до— и после-Февральским, или ныне действующим имеет единую квалификацию – государственная измена. Так оценил поведение Ленина и президент Путин…

5 54 6 9276 25.04
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Явка с повинной, как и было сказано Реакция российской власти на увековечивание памяти российского политика не поддается объяснению…

5 391 6 71138 23.04
Блоги

Алексей Мельников публицист

Божья коммуналка Церковь нуждается в такой же поддержке властей, как и граждане и бизнесы, потому что ее нормальная, в том числе экономическая, деятельность нарушена страшной эпидемией…

5 49 6 9312 21.04
Блоги

+ Рамзан Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские в республике Рамзан Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские в республике «Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы»...

5 55 6 10585 21.04
8читать ;смотреть
Блоги

Егор Жуков журналист «Эха Москвы»

+ Как старики голодают на карантине Как старики голодают на карантине Мы поняли, что не можем остаться в стороне. Именно поэтому мы запустили проект #взаимопомощь…

5 147 6 28815 20.04
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Власти Петербурга объяснили отсутствие имен четырех медсестер в официальном списке умерших от коронавируса В комитете по здравоохранению сказали, что женщины действительно скончались, но имели при этом другие тяжелые болезни или заразились не при исполнении трудовых обязанностей

5 2 6 1603
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Из его речи стало окончательно понятно, что обратного пути из той жопы, куда Россию завел вирус, доллар, жидомасоны — никто не знает…

5 56 6 138792 22.04
#слушать 52:17 8читать ;смотреть $скачать 12.0 МБ
Голосование
5 63 6 10287 21.04
Блоги

Алексей Мельников публицист

Народ пошел на улицы Начинайте, власти, немедленно масштабную программу выплаты денег гражданам, помещенным в карантин, оставшимся без средств к существованию…

5 132 6 478561 20.04
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ «С таким мы не сталкивались»: известный пульмонолог — о том, что происходит «С таким мы не сталкивались»: известный пульмонолог — о том, что происходит Сейчас кровь переболевших COVID-19 является спасением для тех, кто тяжело болеет…

5 71 6 188396 21.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8480981
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4461894

Сегодня в эфире