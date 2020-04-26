Одинцово и Люберцы оказались лидерами среди городов Подмосковья по числу жителей, зараженных коронавирусом

Пока только в них число пациентов с подтвержденным диагнозом превышает 500. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. В списке лидеров преимущественно находятся города, расположенные в непосредственной близости от Москвы. При этом отмечается, что каждый пятый инфицированный не является местным жителем, а зарегистрирован в столице, или в другом регионе.

Московская область по числу зараженных и умерших уступает лишь Москве.