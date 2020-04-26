Власти Петербурга объяснили отсутствие имен четырех медсестер в официальном списке умерших от коронавируса

В комитете по здравоохранению сказали, что женщины действительно скончались, но имели при этом другие тяжелые болезни или заразились не при исполнении трудовых обязанностей. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее в сети был опубликован неофициальный «Список памяти», в который медики и общественники вносят имена сотрудников больниц, умерших в период вспышки коронавируса. В нем, помимо скончавшегося анестезиолога Елизаветинской больницы Сергея Белошеицкого оказались и четыре медсестры – работницы скорой помощи, поликлиники и госпиталя для ветеранов войн.