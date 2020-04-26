Российским пенсионерам предложили разрешить прогулки по дворе и неподалеку от дома

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что очередность их выхода из дома могли бы контролировать старшие по подъездам и управляющие компании. Слова сенатора приводит агентство «РИА Новости». Он добавил, что пожилым людям нужен особый режим, включающий прогулки на свежем воздухе.

Распоряжением мэра Москвы людям старше 65 лет запрещено выходить на улицу в связи с риском заражения коронавирусом. В СПЧ предложили смягчить эти ограничения, введя разовые пропуска на прогулки и для поездок на дачу.