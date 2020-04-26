Редакция журнала Glamour лишила телеведущую Регину Тодоренко, осудившую жертв домашнего насилия, титула «Женщина года»

Об этом говорится в публикации издания в инстаграме.

Поводом для этого стало совместное интервью Тодоренко и ее мужа – певца Влада Топалова, в ходе которого телеведущая и блогер назвала «психически больными» женщин, которые говорят о том, что супруги их избивают. После волны критики, поднявшейся в социальных сетях, Тодоренко попросила прощения за свои слова и сказала, что выступает против домашнего насилия