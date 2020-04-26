Президенты России и США сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе

В тексте, опубликованном на сайтах Кремля и Белого дома говорится, что «Дух Эльбы» является примером того, как страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели.

25 апреля 1945 года советские и американские войска встретились неподалеку от немецкого города Торгау на реке Эльба. Это раскололо немецкие войска и фактически ознаменовало конец Третьего рейха.