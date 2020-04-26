Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрылся на карантин

Въезд в село, где находится обитель, по распоряжению Роспотребнадзора, ограничен. Об этом говорится на сайте Нижегородской метрополии. Поводом для этого стало заражение монахинь коронавирусом. Точно число инфицированных не уточняется. По сведениям сайта Mash, их почти 50. Эта информация пока официально не подтверждена.

На этом фоне губернатор Глеб Никитин объявил об ограничении въезда в регион. В своем сообщении в Инстаграме он сказал, что со следующей недели на территорию области будет разрешен въезд только людям с местной пропиской и обладателям экстренных рабочих пропусков.