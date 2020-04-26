Росстат зафиксировал начавшееся сокращение реальных доходов россиян

В январе-марте этот показатель снизился на две десятые доли процента – пишет газета РБК. При этом отмечается, что ограничительные меры, введенные из-за эпидемии, еще не успели сказаться на доходах населения. Экономисты полагают, что к их снижению в первые месяцы этого года привело ослабление рубля из-за обвала цен на нефть. Основной удар по заработкам граждан, по прогнозам экспертов, придется на второй квартал. Они указывают на то, что введение в конце марта режима изоляции стало началом жесткого ограничения платежеспособного спроса населения. По ряду категорий товаров траты россиян упали почти до нуля.