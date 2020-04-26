Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч

Согласно данным, которые приводит Университет Джонса Хопкинса, более четверти летальных случаев приходится на Соединенные Штаты. В пятерке стран по количеству смертей также находятся Италия, Испания, Франция и Великобритания – в каждой более 20 тысяч умерших.

В России жертвами вируса стали уже более 700 человек. Заражены почти 75 тысяч.