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03:04, 26 апреля 2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч

Согласно данным, которые приводит Университет Джонса Хопкинса, более четверти летальных случаев приходится на Соединенные Штаты. В пятерке стран по количеству смертей также находятся Италия, Испания, Франция и Великобритания – в каждой более 20 тысяч умерших.
В России жертвами вируса стали уже более 700 человек. Заражены почти 75 тысяч.



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