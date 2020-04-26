Южно-Сахалинский суд заблокировал сделку Ксении Собчак на крабовом рынке

Как пишет журнал Forbes, в середине марта телеведущая и бывшая кандидат в президенты России едва не стала владелицей крабового бизнеса. Это не получилось сделать, так как компании, долю в которых намеревалась приобрести Собчак, проходят по уголовному делу бизнесмена Олега Кана. Следствие считает его причастным к контрабанде и убийству рыбопромышленника Валерия Пхиденко. Сам подозреваемый покинул страну еще в позапрошлом году.