На фоне долгого отсутствия северокорейского лидера на публике, мировая пресса пишет о возможной смерти Ким Чен Ына

В частности, американская газета The New York Times предполагает, что глава КНДР мог скончаться или впасть в «вегетативное» состояние. Японский еженедельник «Шукай Гендай» сообщает о том, что руководитель страны впал в кому после операции на сердце. О смерти Ким Чен Ына сказала замглавы гонконгского телеканала и племянница китайского министра иностранных дел.

Северокорейский лидер не появлялся на публичных мероприятиях уже больше двух недель. В Вашингтоне, Пекине и Москве слухи о его смерти называют недействительными.