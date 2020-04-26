Министр здравоохранения Израиля на фоне критики в связи с эпидемией, ушел в отставку

По сведениям радио «Кан», Яаков Лицман попросил премьер-министра Биньямина Нетаньяху перевести его на должность руководителя министерства строительства и жилищного хозяйства.

Израильское телевидение утверждает, что увольнение Лицмана не было связано с критикой, которую на него обрушили политические оппоненты. На данный момент в стране зафиксировано более 15 тысяч случаев заражения, почти 200 человек скончались. Инфекцию перенес и сам министр. Заболевание прошло без осложнений. Госпитализация ему не потребовалась.