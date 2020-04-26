Британский премьер, перенесший коронавирус, с завтрашнего дня вернется к исполнению обязанностей

Эту информацию агентству Рейтер подтвердил официальный представитель главы правительства. Ранее Борис Джонсон провел встречу со своими советниками, а до этого ежедневно общался по видеосвязи с временно исполняющим обязанности премьера Домиником Раабом.

Джонсона госпитализировали в начале апреля. В больнице он провел неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии. После выписки глава правительства еще некоторое время восстанавливал здоровье в загородной резиденции под Лондоном.