Российские истребители сопроводили бельгийский боевой самолет над Балтийским морем

Воздушная цель была обнаружена во время выполнения плановых полетов экипажей морской авиации над нейтральными водами. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны, летчики Су-27 идентифицировали истребитель F-16 и взяли его на сопровождение, после чего тот изменил курс в сторону от государственной границы России.