Власти Нижегородской области ограничат въезд в регион

Исключение будет сделано только для людей с местной пропиской и обладателей экстренных рабочих пропусков. Это следует из сообщения губернатора Глеба Никитина, опубликованного в Инстаграме. Со следующей недели всех въезжающих без соответствующего разрешения будут отправлять на карантин.

В Нижегородской области в связи с эпидемией уже введен ряд ограничений. Регион находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусом – их более тысячи.