Соответствующее поручение дал ведомствам премьер Михаил Мишустин. На сайте кабинета министров сообщается, что предложения должны учитывать ситуацию с распространением вируса и рекомендации Роспотребнадзора.
На днях был обнародован план по возвращению к работе кафе и ресторанов, согласно которому, после отмены режима изоляции, смогут открыться заведения площадью до 50 квадратных метров. Также появились рекомендации для возобновления деятельности салонов красоты и непродовольственных магазинов.
Правительство подготовит план по отмене ограничений для бизнеса, введенных из-за эпидемии
Соответствующее поручение дал ведомствам премьер Михаил Мишустин. На сайте кабинета министров сообщается, что предложения должны учитывать ситуацию с распространением вируса и рекомендации Роспотребнадзора.