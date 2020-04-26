В Москве число умерших от коронавируса превысило 400 человек

За последние сутки, по данным оперативного штаба, жертвами инфекции стали еще 38 пациентов. Всего в России более 700 умерших. Заражены почти 75 тысяч.

В мире уже более 200 тысяч умерших. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, более четверти летальных случаев приходится на Соединенные Штаты. В пятерке стран по количеству смертей также находятся Италия, Испания, Франция и Великобритания – в каждой более 20 тысяч умерших.