В Москве сегодня закроют тринадцать станций метро

Это делают из-за того, что многие вестибюли сейчас почти не востребованы.

За исключением станции «Парк культуры» Сокольнической линии, почти все закрывающиеся сегодня вестибюли расположены сравнительно далеко от центра города. Среди них «Верхние Лихоборы», «Шипиловская», «Солнцево», «Волоколамская» и другие.

В администрации метро пошли на такой шаг, поскольку пассажиропоток на этих станциях упал буквально в несколько раз, — сообщает агентство «Интерфакс». Например, через недоступные с сегодняшнего дня вестибюли «Владыкино» и «Фонвизинская» в последние дни проходили не более тысячи двухсот человек, когда как до режима повышенной готовности ими пользовались от шести до восьми тысяч пассажиров.

В пресс-службе подземки при этом отметили, что поезда в любом случае продолжат ходить по установленному графику, чтобы помочь москвичам соблюдать режим социальной дистанции.

Учитывая, что еще двадцать станций метро были закрыты с 14-ого апреля, всего в столице сейчас недоступны для пассажиров 33 вестибюля.