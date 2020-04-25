В России и других странах сегодня пройдут памятные мероприятия по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы

Крупнейшая техногенная катастрофа произошла 34 года назад.

26 апреля в России отмечается как День ликвидаторов радиационных аварий и памяти жертв этих катастроф. Несмотря на это, памятных мероприятий и акций почти не запланировано. Одна из немногих пройдет в Томске – там все желающие смогут сделать своими руками бумажных журавликов, которые считаются символом мира и счастливой жизни, сообщает ГТРК «Томск».

Немного более масштабно отметят 34-ю годовщину Чернобыля на Украине. Так, утром руководство Верховной Рады примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику ликвидаторам катастрофы в Киеве. Память погибших почтут возложением цветов, передает агентство «Интерфакс-Украина». В селе Дитятки на границе Чернобыльской зоны отчуждения зажгут 34 свечи и будут транслировать это онлайн. Больших официальных мероприятий не планируется из-за эпидемии коронавируса.

Накануне Чернобыльскую зону по традиции посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Сообщалось, что он собирался посадить сосны в национальном парке «Припятский».