РПЦ отвергает сообщения о сокрытии реальных масштабов заражения своего духовенства коронавирусом

Как пишет в своем Телеграм канале официальный представитель московского патриархата Владимир Легойда, Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса максимально открыта в предоставлении информации, даже в сравнении со светскими организациями. Между тем, сообщения рабочей группы о числе священников Московского патриархата, зараженных COVID-19 не обновлялись с 16 апреля. Накануне о своем заражении коронавирусом сообщил зампред Синодального отдела внешних церковных связей РПЦ, протоиерей Николай Балашов.
2020-04-25T23:59:00+03:00
2020-04-26T00:04:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:59, 25 апреля 2020
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