РПЦ отвергает сообщения о сокрытии реальных масштабов заражения своего духовенства коронавирусом

Как пишет в своем Телеграм канале официальный представитель московского патриархата Владимир Легойда, Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса максимально открыта в предоставлении информации, даже в сравнении со светскими организациями. Между тем, сообщения рабочей группы о числе священников Московского патриархата, зараженных COVID-19 не обновлялись с 16 апреля. Накануне о своем заражении коронавирусом сообщил зампред Синодального отдела внешних церковных связей РПЦ, протоиерей Николай Балашов.