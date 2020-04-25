Русская православная церковь сегодня отмечает окончание пасхальной недели

При этом верующие из-за коронавируса в большинстве регионов не смогут совершить традиционные для этого дня обряды.

Как правило, на так называемую «Красную горку» — первое воскресенье после пасхи — прихожане РПЦ ездят на кладбище, чтобы помянуть усопших. В столице, к примеру, для этого ранее организовывались дополнительные автобусные маршруты. Однако на этот раз такие поездки в подавляющем большинстве будут невозможны. Так, например, столичные кладбища по распоряжению мэрии открыты только для захоронения умерших, а специальные автобусные маршруты отменены. Это связано с ситуацией по коронавирусу. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это сделано, чтобы уберечь от болезни, прежде всего, пожилых людей. Аналогичные меры были введены и в Подмосковье.

Кладбища остаются закрытыми даже в тех регионах, где ранее объявили о смягчении режима изоляции. Например, в Чувашии разрешена работа салонов красоты и парикмахерских, в то время как в пасхальную неделю и на Радоницу – день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших – посетить могилы близких также будет нельзя.

В РПЦ ранее запреты на посещение кладбищ, введенные властями регионов, одобрили.