Число жертв коронавируса в Москве увеличилось до 404

По данным столичного оперативного штаба, за истекшие сутки в городе скончались еще 38 пациентов пневмонией и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию. В России, как информирует федеральный оперативный штаб, заболели более 74,5 тыс. чел.