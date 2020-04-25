Число жертв коронавируса в Москве увеличилось до 404

По данным столичного оперативного штаба, за истекшие сутки в городе скончались еще 38 пациентов пневмонией и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию. В России, как информирует федеральный оперативный штаб, заболели более 74,5 тыс. чел.
2020-04-25T23:59:00+03:00
2020-04-26T00:02:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:59, 25 апреля 2020
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