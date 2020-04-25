Ким Чен Ын по-прежнему не появляется на публике.

Даже сегодня, в 88-ю годовщину основания армии КНДР он не выступил с традиционным поздравлением. New York Post в этой связи пишет, что северокорейский лидер, вероятно, умер. Издание ссылается на одного из руководителей гонконгского телевидения, а тот в свою очередь, — на не названный «серьезный источник». В свою очередь, японские СМИ утверждают, что по их информации, Ким Чен Ын жив, но его состояние — тяжелое после перенесенной в начале месяца операции на сердце. Выдвигается даже предположение, что Ким Чен Ын находится в вегетативном состоянии. В последний раз Ким Чен Ына видели на публичном мероприятии 11 апреля.