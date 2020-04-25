О состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына по-прежнему поступают противоречивые сообщения

Газета New York Post пишет, что Ким Чен Ын умер. Издание ссылается на гонконгские СМИ, а те, в свою очередь, – на не названные высокопоставленные источники. По сведениям японской печати, глава КНДР находится в «вегетативном» состоянии после перенесенной в начале месяца операции на сердце. В пекинской прессе сообщается, что операция по стентированию прошла не удачно, потому что у хирурга от волнения дрожали руки.

Официальных сообщений о состоянии Ким Чен Ына нет. На публике он не появлялся с 11 апреля, пропустив даже торжества по случаю 108-летней годовщины со дня рождения своего деда Ким Ир Сена. Серьезные сомнения в смерти Ким Чен Ына на этой неделе выразил американский президент Дональд Трамп.