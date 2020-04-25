Трое рабочих погибли в результате утечки доменного газа на предприятии «Уральская сталь» в Новотроицке. Как сообщается на сайте Оренбургского управления СК, возбуждено уголовное дело. В пресс-службе «Уральской стали» ТАСС сообщили, что ситуация находится на личном контроле руководителей комбината, который входит в состав холдинга «Металлоинвест».