Трое рабочих погибли в результате утечки доменного газа на предприятии «Уральская сталь» в Новотроицке. Как сообщается на сайте Оренбургского управления СК, возбуждено уголовное дело. В пресс-службе «Уральской стали» ТАСС сообщили, что ситуация находится на личном контроле руководителей комбината, который входит в состав холдинга «Металлоинвест».
2020-04-25T23:03:00+03:00
2020-04-25T23:08:08+03:00
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23:03, 25 апреля 2020
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