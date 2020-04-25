Въезд в Нижегородскую область с 27 апреля разрешен только тем, у кого есть местная прописка или экстренный пропуск

Въезд в Нижегородскую область со следующей недели будет разрешен только тем, у кого есть местная прописка или экстренный рабочий пропуск, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. На территории Нижегородской области зафиксировано более 1200 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один из очагов выявлен в Серафимо-Дивеевском женском монастыре.