Въезд в Нижегородскую область с 27 апреля разрешен только тем, у кого есть местная прописка или экстренный пропуск

Въезд в Нижегородскую область со следующей недели будет разрешен только тем, у кого есть местная прописка или экстренный рабочий пропуск, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. На территории Нижегородской области зафиксировано более 1200 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один из очагов выявлен в Серафимо-Дивеевском женском монастыре.
2020-04-25T23:03:00+03:00
2020-04-25T23:07:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 25 апреля 2020
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