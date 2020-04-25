РПЦ отвергает сообщения о сокрытии реальных масштабов заражения своего духовенства коронавирусом. Как пишет в своем телеграм-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса максимально открыта в предоставлении информации, даже в сравнении со светскими организациями.

Между тем последнее сообщение рабочей группы о заражении 24-х священников Московского патриархата датируется 16-м апреля. После этого данные не обновлялись.