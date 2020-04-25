Один из главных дипломатов РПЦ протоиерей Николай Балашов заразился коронавирусом

Об этом сам зампред Синодального отдела внешних церковных связей сообщил у себя в Фейсбуке. При этом он признал, что болеют, в том числе и тяжело, некоторые сотрудники и прихожане храма Воскресения Словущего на Успенском вражке, в котором Балашов является настоятелем. Сам храм закрыт на карантин. Николай Балашов курирует в Московском Патриархате взаимодействие РПЦ с другими Православными церквями мира.