Один из главных дипломатов РПЦ протоиерей Николай Балашов заразился коронавирусом

Об этом сам зампред Синодального отдела внешних церковных связей сообщил у себя в Фейсбуке. При этом он признал, что болеют, в том числе и тяжело, некоторые сотрудники и прихожане храма Воскресения Словущего на Успенском вражке, в котором Балашов является настоятелем. Сам храм закрыт на карантин. Николай Балашов курирует в Московском Патриархате взаимодействие РПЦ с другими Православными церквями мира.
2020-04-25T23:01:00+03:00
2020-04-25T23:05:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 25 апреля 2020
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